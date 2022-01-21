Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 2022 yılı Turizm ve Tanıtım faaliyetleri kapsamında Isparta’nın tanıtımı için yapılan çalışmalar devam ediyor.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından İzmir’de faaliyet gösteren TURSAB üyesi tur operatörleri ve acenteler için gezi programları düzenlendi.Isparta İzmir arasında seferlerini sürdüren Göller Expresi ile gelen acente ve tur operatörleri gezilerinin ilk gününde Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi, İslamköy Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Gül ve Lavanta bahçeleri ile Davraz Kayak Merkezinde, incelemelerde bulundular.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Davraz Kayak Merkezinde TURSAB tur operatörleri ve acenteleri ile akşam yemeğinde istişare toplantısında bir araya gelerek görüş alıverişinde bulundu.İzmir’de faaliyet gösteren TURSAB tur operatörleri ve acenteleri Isparta Gezisinin ikinci günü ise Eğirdir ilçe Merkezindeki tarihi ve kültürel varlıklar başta olmak üzere Kovada Gölü Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı doğal güzelliklerini yerinde gördüler.Akşam yemeğinde Kirazlıdere Tesislerinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya gelen TURSAB tur operatörleri ve acente yetkileri Isparta’dan İzmir’e dönerken yine Göller Expresini tercih ettiler. Isparta’nın Tarihi ve Doğal Güzelliklerini bu kadar bilmediklerini belirten İzmirli Acente ve Tur Operatörü yetkileri Isparta’ya bayıldık diyerek verimli bir gezi olduğunu söylediler.TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu Üyesi Ege Ceylan Kayalarlıoğulları Göller Expresi ile artık Isparta’ya farklı bir destinasyon uygulayacaklarını belirterek, önümüzdeki sürecin turizm açısından kendileri için daha farklı olacağını kaydetti.Göller Expresi her gün Isparta’dan 22:30’da hareket ederek 07:00’de İzmir’e varıyor. İzmir‘den Isparta’ya ise 23:00’da hareket ediyor.