“GENÇ FİDANLAR GELECEĞİN FİDANLARINI DİKİYOR” PROJESİ

Projeyi gerçekleştiren üniversite öğrencileri;

Isparta Süleyman Demirel üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. Sınıf öğrencileri tarafından ders kapsamında “Genç Fidanlar Geleceğin Fidanlarını Dikiyor” isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Şehit Koray Akoğuz İlk- Ortaokulu, Mehmet Köse Ortaokulu ve Şehit Ömer Sarı ortaokulunda gerçekleşmiştir.Proje açılışı Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu’nda ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi ve akabinde figüran kostümleri ile müzikli eğlence ve ikram-hediyelik fidan dağıtımı ile yapılırken diğer iki okulda ise fidan dikimi ve ikram-hediyelik fidan dağıtımı ile son bulmuştur.