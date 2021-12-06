Isparta Süleyman Demirel üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4. Sınıf öğrencileri tarafından ders kapsamında “Genç Fidanlar Geleceğin Fidanlarını Dikiyor” isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir. Proje Şehit Koray Akoğuz İlk- Ortaokulu, Mehmet Köse Ortaokulu ve Şehit Ömer Sarı ortaokulunda gerçekleşmiştir.
Proje açılışı Şehit Koray Akoğuz Ortaokulu’nda ortaokul öğrencileriyle birlikte fidan dikimi ve akabinde figüran kostümleri ile müzikli eğlence ve ikram-hediyelik fidan dağıtımı ile yapılırken diğer iki okulda ise fidan dikimi ve ikram-hediyelik fidan dağıtımı ile son bulmuştur.
Projeyi gerçekleştiren üniversite öğrencileri;
“Bu proje bizler için çok verimli ve eğlenceli geçmekle birlikte küçük dostlarımıza hem fidan dikimini öğretti hem de moral ve motivasyon odaklı bir etkinlik oldu. Bizlerde ekip olarak böyle bir etkinlik gerçekleştirdiğimiz için hem mutlu olduk hem de son sınıf olmamız sebebiyle geride güzel anılar bıraktık. Genç fidanlarımızın bu anı unutmaması ve diktiğimiz fidanların yeşermesi umuduyla…
Bu projede bize katkılarından dolayı Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Barış’ın Yeri Restorana teşekkürlerimizi sunarız.”