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Isparta'da her marka elektrikli süpürge tamiri bu firmada

Isparta'da her marka elektrikli süpürge tamiri bu firmada
ISPARTA
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Isparta'da Süpürge Dünyası her marka süpürge ekipmanının bakım ve onarımını yapıyor.
Ayrıca yine her marka ve modelde  elektrikli  süpürgelerinizin aksesuar, yedek parçaları ve toz torbaları bulunuyor.
Örneğin: Arnica, Rowenta, Bosch, Hoover, Arzum, Siemens, Profilo, Arçelik, Beko, Phlips, Stilevs, Fantom, Nilfisk, Conti, İhlas, Libelle markalarının ana tamir servisidir.

7/24 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE TEKNİK DESTEK HATTI
''Süpürgeniz ile ilgili yaşadığınız problemler hakkında şikâyetlerinizi iletmek, yorumlarınızı belirtmek, elektrik süpürgesi filtre, fırça, torba, yedek parça istekleriniz, servis, bakım, onarım ve arıza tespit talepleriniz için haftanın 7 günü 24 saat yıl boyunca hizmet veren servis  merkezinin  0530 821 53 45  numarasını arayabilir, profesyonel ekibimizin hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz.''

Isparta'da Süpürge Dünyası süpürgelerin gerek parça arızalarını gerekse elektronik – mekanik arızalarını tamir etmektedir. Cihazlarınızdaki parça değişimlerinin yanında çekiş gücü proplemleri ve motor arızalarıda uzman ekipler tarafından onarımları ve bakımları yapılmaktadır. Elektrikli süpürgelerde rastlayabileceğiniz sorunlar hemen aşağıda listelenmiştir.

 
  • Çekiş (Vakumlama) proplemleri.
  • Motor çalışmama arızaları.
  • Bir müdeet çalıştıktan sonra ısınma ve cihazın kendi kendine kapanması.
  • Çalışırken koku vermesi.
  • Sigorta attırması.
  • Kablo arızaları (Makara ve Kablo Kopukluğu)

Süpürge Dünyası ile elektrikli süpürgeleriniz yeniden hayata dönsün!
Süpürge Dünyası'nda elektrikli süpürgelerdeki arızaların hemen hemen tüm arızaları cihaz atölyesine alınarak tamirleri yapılmaktadır. 

Adres: Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü) Davraz Ev Dünyası Yanı
Telefon0530 821 53 45 


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Isparta'da her marka elektrikli süpürge tamiri bu firmada
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