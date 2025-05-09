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“ISPARTA GÜLYAĞI” AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLİNE BİR ADIM UZAKTA

“ISPARTA GÜLYAĞI” AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLİNE BİR ADIM UZAKTA
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“ISPARTA GÜLYAĞI” AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLİNE BİR ADIM UZAKTA

Isparta’nın dünyaca ünlü gülyağı, uluslararası arenada önemli bir başarıya daha imza atmak üzere. Isparta Ticaret Borsası’nın girişimleriyle 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi alan Isparta Gülyağı, şimdi de Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilerek koruma altına alınmaya hazırlanıyor.

AB Resmi Gazetesi’nde İlk Karar Yayınlandı

26 Şubat 2025 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanan tescil başvurusu, 2 aylık askı sürecinin ardından son 1 aylık itiraz sürecine girdi. Bu sürecin tamamlanmasının ardından Isparta Gülyağı’nın Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi bekleniyor.

Hüdai Şahin: “Gülyağımızın Değeri Katlanarak Artacak”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, bu gelişmenin hem Isparta hem de Türkiye için önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan Şahin, “Isparta’mızın kıymetli gülü ve dünya gül yağı üretiminin %65’ini karşılayan gül yağımız için önemli bir süreçteyiz. 2019’da ülkemizde tescil ettirdiğimiz ürünümüzün, AB tescili için başlattığımız çalışmalarda sona gelindi. Son 1 yıl içinde yaptığımız yoğun girişimler meyvesini verdi” dedi.

Şahin açıklamasında, AB tescilinin ürünün uluslararası tanınırlığını artıracağını ve ekonomik değerini yükselteceğini ifade ederek, “Bu tescil, üreticilerimiz, imalatçılarımız ve ihracatçılarımız için önemli avantajlar sunacak. Tanıtım çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Bölge Ekonomisi ve Markalaşmaya Katkı

AB coğrafi işaret belgesiyle birlikte, Isparta Gülyağı’nın markalaşma süreci hız kazanacak, dünya pazarlarında daha güçlü ve koruma altında bir ürün haline gelecek. Ayrıca bu tescilin, üreticiler ve ihracatçılar için önemli ekonomik katkılar sağlayacağı öngörülüyor.

Isparta Ticaret Borsası, sürecin tamamlanmasının ardından resmi duyuruyu yapacaklarını ve tanıtım faaliyetlerini uluslararası platformlarda daha da yoğunlaştıracaklarını bildirdi.

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