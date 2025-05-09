“BİR KURAL, BİR ÖMÜR” ETKİNLİĞİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER TRAFİK BİLİNCİYLE BULUŞTU

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Emniyet ve Jandarma Trafik Şube Müdürlükleri tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Bir Kural, Bir Ömür” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar ve gençler, trafik bilinci konusunda bilgilendirildi.

Trafik Kuralları Hayat Kurtarıyor

Etkinlikte, trafik kurallarının günlük yaşam ve can güvenliği için taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Özellikle çocuk yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının, gelecekte daha güvenli ve kurallara saygılı bir toplumun temellerini atacağı vurgulandı.

Gelecek İçin Ortak Sorumluluk

Yetkililer, trafik kazalarının önlenmesinde toplumun her bireyine görev düştüğünü belirterek, çocukların ve gençlerin trafik kurallarını öğrenip uygulamasının, toplumsal farkındalığın artmasında büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen bu ve benzeri etkinliklerin yıl boyunca süreceği bildirildi.



