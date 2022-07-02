Bugün saat 11.00 sularında Mehmet Tönge Mahallesinde Alt Geçit Yolu Çalışmaları sırasında Asvalt Kazım Makinasının Doğal hattını deldiği için alevlere teslim oldu.Meydana gelen olay sonrasında söndürülen iş makinesinin tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği açıklandı. Kazada, Belediye Fen İşlerine bağlı çalışan 3 işçide 1. derecede yanıklar oluştu. İşçiler tedavisi yapılmak üzere Tıp Fakültesine kaldırıldı.Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaralananları hastanede ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.