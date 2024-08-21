Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği Başlıyor

Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği 30 Ağustos’ta Başlıyor
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Isparta Valiliği'nin koordinasyonunda ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan “Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği,” 30 Ağustos - 01 Eylül 2024 tarihleri arasında Davraz Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Şenlik kapsamında, katılımcılar çıplak gözle ve teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gösterileri, dağ bisikleti yarışları, motokros gösterileri, bilim atölyeleri, eğitim faaliyetleri, fotoğraf sergileri ve konserler gibi birçok etkinlik de düzenlenecek.
Şenliğe katılmak isteyenlerin, etkinliğin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir.
Web Sitesi:Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği
Instagram: @ispartagozlemsenlikleri
X Platformu: @gozlemsenligi
Facebook: Ispartagozlemsenlikleri
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, tüm doğa ve astronomi tutkunlarını bu benzersiz etkinliğe davet ediyor.
Davraz Karanlık Gökyüzü Gözlem Şenliği Taslak Programı
(30-31 Ağustos – 1 Eylül 2024)
30 Ağustos 2024, Cuma
- 14.00: Şenlik Alanı Açılışı
- 14.00-18.30: Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve tanıtım faaliyetleri, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri
- 18.00-20.00: Konser
- 20.00-20.30: 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı
- 20.30-21.00: İlk Ders: Karanlık Gökyüzü
- 21.00-22.30: Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği
- 22.30: Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi
31 Ağustos 2024, Cumartesi
- 06.00-11.00: Doğa Yürüyüşü
- 10.00-12.00: Motokros Gösterileri
- 14.00-18.30: Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve atölye faaliyetleri, dağ bisikleti yarışları, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri
- 18.30-20.00: Konser
- 20.15-21.00: Protokol Konuşmaları
- 21.00-22.30: Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği
- 22.30: Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi
1 Eylül 2024, Pazar
- 06.00-12.00: Davraz Dağı Zirve Yürüyüşü
- 12.30: Ödül Töreni ve Belgelerin Dağıtılması
- 12.30: Kapanış Fotoğrafının Çekilmesi
Not: Program, organizasyon ekibinin kararı doğrultusunda değişiklik gösterebilir.