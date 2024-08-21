Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği Başlıyor

Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği 30 Ağustos’ta Başlıyor

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Isparta Valiliği'nin koordinasyonunda ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan “Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği,” 30 Ağustos - 01 Eylül 2024 tarihleri arasında Davraz Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Şenlik kapsamında, katılımcılar çıplak gözle ve teleskoplarla gökyüzünü gözlemleme fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra doğa yürüyüşleri, yamaç paraşütü gösterileri, dağ bisikleti yarışları, motokros gösterileri, bilim atölyeleri, eğitim faaliyetleri, fotoğraf sergileri ve konserler gibi birçok etkinlik de düzenlenecek.

Şenliğe katılmak isteyenlerin, etkinliğin web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan kayıt formunu doldurması gerekmektedir.

Web Sitesi:Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliği

Instagram: @ispartagozlemsenlikleri

X Platformu: @gozlemsenligi

Facebook: Ispartagozlemsenlikleri

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, tüm doğa ve astronomi tutkunlarını bu benzersiz etkinliğe davet ediyor.





Davraz Karanlık Gökyüzü Gözlem Şenliği Taslak Programı

(30-31 Ağustos – 1 Eylül 2024)

30 Ağustos 2024, Cuma

14.00: Şenlik Alanı Açılışı

Şenlik Alanı Açılışı 14.00-18.30: Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve tanıtım faaliyetleri, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri

Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve tanıtım faaliyetleri, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri 18.00-20.00: Konser

Konser 20.00-20.30: 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı

30 Ağustos Zafer Yürüyüşü ve Fener Alayı 20.30-21.00: İlk Ders: Karanlık Gökyüzü

İlk Ders: Karanlık Gökyüzü 21.00-22.30: Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği 22.30: Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi

31 Ağustos 2024, Cumartesi

06.00-11.00: Doğa Yürüyüşü

Doğa Yürüyüşü 10.00-12.00: Motokros Gösterileri

Motokros Gösterileri 14.00-18.30: Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve atölye faaliyetleri, dağ bisikleti yarışları, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri

Bilim atölyeleri, kurumların eğitim ve atölye faaliyetleri, dağ bisikleti yarışları, fotoğraf sergileri, yamaç paraşütü gösterileri 18.30-20.00: Konser

Konser 20.15-21.00: Protokol Konuşmaları

Protokol Konuşmaları 21.00-22.30: Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği

Çıplak Gözle Gökyüzü Gözlem Etkinliği 22.30: Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi

1 Eylül 2024, Pazar

06.00-12.00: Davraz Dağı Zirve Yürüyüşü

Davraz Dağı Zirve Yürüyüşü 12.30: Ödül Töreni ve Belgelerin Dağıtılması

Ödül Töreni ve Belgelerin Dağıtılması 12.30: Kapanış Fotoğrafının Çekilmesi

Not: Program, organizasyon ekibinin kararı doğrultusunda değişiklik gösterebilir.















































