Başkan Başdeğirmen'den Çünür Tepesi için önemli adım

Isparta'nın Yeni Cazibe Merkezi İçin Çalışmalar Başladı

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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanının ardından, şehre yeni bir cazibe merkezi kazandırmak için harekete geçti. Çünür Tepesi, Isparta’nın Panoramik ve Doğal Seyir Terası olarak şehrin hizmetine sunulacak. Isparta Belediyesi’nin Çünür Tepesi’ndeki çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz dönemde göreve gelir gelmez Kirazlıdere bölgesinde çevre düzenlemeleri gerçekleştiren Başkan Başdeğirmen, bu bölgeyi şehre kazandırmıştı. Kirazlıdere’nin ardından uzun yıllardır atıl durumda bırakılmış olan Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanı da şehrin yeni cazibe merkezi haline getirilmişti. Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan bu iki bölgenin yanı sıra, yine yıllardır atıl durumda kalan Isparta’nın Panoramik ve Doğal Seyir Terası Çünür Tepesi de şehre kazandırılacak.

Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’nde 133.000 metrekarelik alanın tapusunu almıştı. Tepenin eteklerinde bulunan yerlerle birlikte toplam 225.000 metrekarelik alanda Çünür Tepesi Projesi hazırlandı. Bölgede ticari alanlar, yürüyüş-koşu parkuru, dağ kızağı, piknik alanları gibi birçok etkinliğin yapılabileceği yerler oluşturulacak.

Isparta Belediyesi, Çünür Tepesi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ilk olarak Fen İşleri Müdürlüğü’nce yollar genişletiliyor. Yol genişletmenin ardından projeye uygun olarak çalışmalar adım adım ilerleyecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Çünür Tepesi, Isparta’nın yeni cazibe merkezi haline getirilecek.







Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre yeni cazibe merkezleri kazandırma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kirazlıdere ve Andık Deresi Bezirgan Şelalesi Mesirelik Alanlarının ardından, şimdi de Çünür Tepesi, Isparta'nın Panoramik ve Doğal Seyir Terası olarak şehrin hizmetine sunulacak. Belediye, Çünür Tepesi’nde çevre düzenleme çalışmalarına başladı.

Çünür Tepesi, uzun yıllardır atıl durumda bırakılmış bir bölgeydi. Ancak Isparta Belediyesi, 133.000 metrekarelik alanın tapusunu alarak, tepenin eteklerindeki yerlerle birlikte toplam 225.000 metrekarelik bir alanda Çünür Tepesi Projesi’ni hazırladı. Bu projeyle bölge, ticari alanlar, yürüyüş-koşu parkuru, dağ kızağı, piknik alanları gibi çeşitli etkinliklerin yapılabileceği bir cazibe merkezi haline getirilecek.

Çalışmaların ilk adımı olarak, Fen İşler Müdürlüğü tarafından yollar genişletilmeye başlandı. Yol genişletme çalışmalarının ardından, projeye uygun olarak diğer adımlar atılacak ve Çünür Tepesi, tamamlandığında Isparta'nın yeni gözde mekânı olacak.