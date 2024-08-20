Isparta’da Kaçak Dolu Makaron Operasyonu: 86.400 Adet Makaron Ele Geçirildi

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Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve kaçakçılarla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Alınan istihbarat doğrultusunda, çevre illerden Isparta'ya kaçak dolu makaron getirilerek satılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi.

18 Ağustos 2024 tarihinde Keçiborlu ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüpheli şahsın bulunduğu araçta arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda, araçta 86.400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve ele geçirilen makaronlara el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.