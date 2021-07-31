TÜRKER AVM YARDIM ARACI YOLA ÇIKTI

Akdeniz ve Ege kıyıları başta olmak üzere Türkiyeˈnin çok farklı noktalarında başlayan orman yangınları herkesi derinden üzdü.

Yürekleri dağlayan can kayıplarımız var.

İnsanlarımız, evcil hayvanlarımız, Tabiat Anaˈnın kusursuz parçaları hayata veda ediyor.

Ekosistem çok can acıtıcı şekilde hasar görüyor.

Günlerdir devam eden Tabiat Ana yıkımı, sağduyulu, duyarlılığı yüksek Ispartalı işinsanlarını da harekete geçirdi.



Isparta'da harekete geçen öncü firmalardan birisi de Türker AVM zinciri oldu.



Türker AVM Antalya'nın Manavgat ilçesine gıda yardım aracı gönderdi.



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