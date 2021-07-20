KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı bayramlaşma töreni Atatürk Parkında düzenlendi.Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı bayramlaşma töreni Atatürk Parkında düzenlendi. Bayramlaşma programında başta Vali Ömer Seymenoğlu olmak üzere Isparta Milletvekilleri; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve vatandaşlarla gerçekleştirildi.