Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Kursları Başladı!
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda hobi ve yetişkinlere yönelik yüzme kurslarını duyurdu. Bu kurslar kapsamında yüzme yeteneklerinizi geliştirebilir, suyla dost bir aktiviteyle tanışabilirsiniz. Başvurular için son tarih 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:30’dur.
Kurs Detayları:
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda hobi ve yetişkinlere yönelik yüzme kurslarını duyurdu. Bu kurslar kapsamında yüzme yeteneklerinizi geliştirebilir, suyla dost bir aktiviteyle tanışabilirsiniz. Başvurular için son tarih 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:30’dur.
Kurs Detayları:
- Kurs Adı: Hobi ve Yetişkin Yüzme Kursları
- Başvuru Son Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma, Saat 17:30
- Kurs Yeri: Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu
- Başvuru Adresi:isparta.gsb.gov.tr
Bu kurslar, su sporlarına ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Siz de yüzme yeteneklerinizi artırmak veya bu keyifli sporu öğrenmek istiyorsanız, başvurularınızı belirtilen tarihe kadar gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı bilgiler ve başvuru için isparta.gsb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, başvuru tarihi 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir. Yüzme kurslarıyla suyun güzelliklerini keşfedin!
Detaylı bilgiler ve başvuru için isparta.gsb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, başvuru tarihi 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:30'da sona erecektir. Yüzme kurslarıyla suyun güzelliklerini keşfedin!