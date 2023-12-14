Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Kursları Başladı!

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda hobi ve yetişkinlere yönelik yüzme kurslarını duyurdu. Bu kurslar kapsamında yüzme yeteneklerinizi geliştirebilir, suyla dost bir aktiviteyle tanışabilirsiniz. Başvurular için son tarih 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 17:30’dur.

Kurs Detayları:

Kurs Adı: Hobi ve Yetişkin Yüzme Kursları

Hobi ve Yetişkin Yüzme Kursları Başvuru Son Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma, Saat 17:30

22 Aralık 2023 Cuma, Saat 17:30 Kurs Yeri: Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu

Tahsin Bilginer Yüzme Havuzu Başvuru Adresi:isparta.gsb.gov.tr