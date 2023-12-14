Isparta'da Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Kursları Yıl Sonu Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen "Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Kursları Yıl Sonu 100. Yıl Sergisi," Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Detayları:

Etkinlik Adı: Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Kursları Yıl Sonu 100. Yıl Sergisi

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve El Sanatları Kursları Yıl Sonu 100. Yıl Sergisi Yürütücü: Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Kurslar: Tezhip, Minyatür, Ebru, Deri, Keçe ve Yöresel Bebek

Tezhip, Minyatür, Ebru, Deri, Keçe ve Yöresel Bebek Sergi Tarihi: 19 Aralık 2023 (Salı)

19 Aralık 2023 (Salı) Sergi Saati: 14.00

14.00 Yer: Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Sergi Salonu

Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarına ilgi duyan sanatseverler, bu özel etkinlikte kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserleri inceleme fırsatı bulacaklardır. Katılımın ücretsiz olduğu sergiye tüm sanatseverler davetlidir.

Etkinliğin amacı, Türk kültürünün zenginliklerini yaşatmak ve sanat alanında yetenekli bireyleri desteklemektir. Sergi, 19 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve sanat dolu bir gün sunacaktır.