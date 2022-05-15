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Türkiye Haber Ajansı: Her ay 2354 lira maaş!

Türkiye Haber Ajansı: Her ay 2354 lira maaş!
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
15 Mayıs 2022 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

Her ay 2354 lira maaş!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıkladı. Ödemeler, her ay 2 bin 354 lira olarak yapılacak. 


MİT, PKK'lı Ekrem Üstek'i etkisiz hale getirdi
MİT, polis ve askerlerin şehit edildiği bazı saldırılardan dolayı aranan PKK/YPS’li terörist Ekrem Üstek'i, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap'ta etkisiz hale getirdi.

ABD’de markette silahlı saldırı
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Finlandiya’dan NATO açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine olumlu bakmadığını açıklaması üzerine Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö’den "Sayın Erdoğan'ın sözlerinin hedefi direkt olarak biz değildik" açıklaması geldi. 

İsveç’ten PKK açıklaması
İsveç’ten ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK’sı, DHKP-C’lisi İsveç’te yuvalanmış durumda” sözlerinin ardından açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.

Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı!
Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

Spor Toto 1. Lig'e veda eden tüm takımlar belli oldu!
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları tamamlandı. Balıkesirspor'un ardından Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor 2. Lig'e düştü.
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