Talat Car Detailing ile Aracınız Hep İlk Günkü Gibi!

Aracınızın hem görünümünü hem de değerini korumak artık çok daha kolay! Talat Car Detailing, sunduğu PPF boya koruma filmi ve Seramik Kaplama uygulamalarıyla aracınızı yıllarca güvenle kullanmanızı sağlar.

PPF (Paint Protection Film) Kaplama – Görünmez Koruma Kalkanı

Şeffaf, dayanıklı film tabakası sayesinde aracınızın boyası taş çarpmaları, çizikler, kuş pislikleri, güneşin zararlı ışınları ve dış etkenlere karşı korunur.

Kendi kendini yenileyebilen özel yapısıyla hafif çizikler zamanla kaybolur. Yani aracınız, gözle görülmeyen bir zırh altındadır.

Seramik Kaplama – Işıltı ve Uzun Ömürlü Dayanıklılık

Seramik kaplama, aracın yüzeyine derinlemesine parlaklık kazandırırken aynı zamanda su, çamur, kir ve kimyasal kalıntılara karşı üstün direnç sağlar.

UV filtreli yapısıyla boyanın solmasını önler, hidrofobik özelliğiyle de temizlik artık çocuk oyuncağı olur.

Neden Talat Car Detailing?

Profesyonel ekip ve titiz işçilik

Dünya standartlarında ürünler

Uygulama öncesi detaylı yüzey hazırlığı

Kalıcı sonuç ve uzun vadeli memnuniyet

Aracınız hem fiziksel hem de kimyasal etkilere karşı korunsun, aynı zamanda şovroom parlaklığında görünsün!

Talat Car Detailing ile aracınız hep yeni kalsın.

Isparta’da hizmetinizde

Randevu ve bilgi için: 0507 666 75 60

Uygulama örnekleri: @talatcardetailing

“Aracınıza hak ettiği özeni verin, farkı Talat Car Detailing ile yaşayın!”



















