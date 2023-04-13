Ayrıca, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nın da dahil olduğu "El Verin, Ev Yapalım" kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 şehirde kalıcı konutların bir an önce yapılabilmesi için başlatılan bir inisiyatiftir. Kampanyaya destek vermek isteyen işverenler ve vatandaşlar, çeşitli yardım şekilleriyle katkıda bulunabilirler. TOBB, yaklaşık 850 bin konut yapmayı planlamaktadır. Bağışlar bir daire veya apartman büyüklüğünde olursa, bağış yapan kişinin adı verilebilecektir. Ayrıca, bağışlar, vergi mensubu işverenlerin matrahlarından düşülebilecek bir destek olarak kabul edilecektir.
ITB Başkanı Hüdai Şahin, çadır kent kurulumunun tamamlandığını ve yaşamın başladığını belirtmiştir. ITSO Başkanı Metin Çelik ise, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardımcı olmak için yapılan çalışmaların sürdüğünü ve kampanyaya destek beklediklerini ifade etmiştir. Türk iş dünyası olarak, deprem bölgesindeki insanların zorlu şartlar altında yaşamasını hafifletmek ve kalıcı konutların yapımına yardımcı olmak amacıyla birliktelik gösterdikleri vurgulanmıştır.
HESAP CİNSİ / IBAN NO
1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ Swift / ISBKTRIS
TÜRK LİRASI: TR49 0006 4000 0014 2011 3976 73
AMERİKAN DOLARI: TR25 0006 4000 0024 2010 8677 04
AVRO: TR94 0006 4000 0024 2010 8677 23
2. TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ Swift / TCZBTR2A
TÜRK LİRASI : TR49 0001 0007 6005 9943 5045 74
AMERİKAN DOLARI: TR22 0001 0007 6005 9943 5045 75
AVRO: TR92 0001 0007 6005 9943 5045 76
3. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ Swift / TRHBTR2A
TÜRK LİRASI: TR31 0001 2001 3110 0016 1000 30
AMERİKAN DOLARI: TR70 0001 2001 3110 0058 1003 28
AVRO: TR43 0001 2001 3110 0058 1003 29
4. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ Swift / TVBATR2A
TÜRK LİRASI: TR34 0001 5001 5800 7319 5700 54
AMERİKAN DOLARI: TR76 0001 5001 5804 8022 2899 67
AVRO: TR17 0001 5001 5804 8022 2899 62