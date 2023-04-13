Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) işbirliğinde Hatay Ovakent bölgesine 200 çadırdan oluşan çok fonksiyonlu bir çadır kent kuruldu. Çadır kent, tuvalet, banyo, yemekhane, çocuk oyun parkı ve öğrencilerin eğitim görebileceği sınıfları barındırmaktadır. Çadır kentin kurulumu tamamlandı ve yaşam başlamış durumdadır.Ayrıca, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası'nın da dahil olduğu "El Verin, Ev Yapalım" kampanyası başlatıldı. Bu kampanya, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 şehirde kalıcı konutların bir an önce yapılabilmesi için başlatılan bir inisiyatiftir. Kampanyaya destek vermek isteyen işverenler ve vatandaşlar, çeşitli yardım şekilleriyle katkıda bulunabilirler. TOBB, yaklaşık 850 bin konut yapmayı planlamaktadır. Bağışlar bir daire veya apartman büyüklüğünde olursa, bağış yapan kişinin adı verilebilecektir. Ayrıca, bağışlar, vergi mensubu işverenlerin matrahlarından düşülebilecek bir destek olarak kabul edilecektir.ITB Başkanı Hüdai Şahin, çadır kent kurulumunun tamamlandığını ve yaşamın başladığını belirtmiştir. ITSO Başkanı Metin Çelik ise, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardımcı olmak için yapılan çalışmaların sürdüğünü ve kampanyaya destek beklediklerini ifade etmiştir. Türk iş dünyası olarak, deprem bölgesindeki insanların zorlu şartlar altında yaşamasını hafifletmek ve kalıcı konutların yapımına yardımcı olmak amacıyla birliktelik gösterdikleri vurgulanmıştır.HESAP CİNSİ / IBAN NO1. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TOBB ŞUBESİ Swift / ISBKTRISTÜRK LİRASI: TR49 0006 4000 0014 2011 3976 73AMERİKAN DOLARI: TR25 0006 4000 0024 2010 8677 04AVRO: TR94 0006 4000 0024 2010 8677 232. TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI A.Ş. AKAY ŞUBESİ Swift / TCZBTR2ATÜRK LİRASI : TR49 0001 0007 6005 9943 5045 74AMERİKAN DOLARI: TR22 0001 0007 6005 9943 5045 75AVRO: TR92 0001 0007 6005 9943 5045 763. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR TİCARİ ŞUBESİ Swift / TRHBTR2ATÜRK LİRASI: TR31 0001 2001 3110 0016 1000 30AMERİKAN DOLARI: TR70 0001 2001 3110 0058 1003 28AVRO: TR43 0001 2001 3110 0058 1003 294. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ANKARA MERKEZ ŞUBESİ Swift / TVBATR2ATÜRK LİRASI: TR34 0001 5001 5800 7319 5700 54AMERİKAN DOLARI: TR76 0001 5001 5804 8022 2899 67AVRO: TR17 0001 5001 5804 8022 2899 62