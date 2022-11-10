FUARDA BİR İLK!

TEKNİKCELL'İN AKILLI ÇİFTLİK SİSTEMLERİ

Isparta'da 17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda bir çok teknolojik ürünler de sergileniyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Teknikcell yazılım firmasını geliştirdiği akıllı çitflik ve uzaktan kontrol sistemleri. Yazılım ve sistem hakkında firma yetkilileri şu bilgilendirmeyi yaptı.Tarım ürünlerinizin bakımını kolaylaştıran remotee akilli sulama ve iklimlendirme cihazı, meyve bahçelerinin, seralarin, tarlalarin sulama ve iklimlendirmesi gibi zahmetli ve süreklilik gerektiren islerin kolaylıkla uzaktan kontrolünün yapılabilmesini sağlıyor. ISPARTA da yer alan teknikcell yazılım firmasının üretmiş olduğu remotee cihazı soğuk havalarda ürününüzü de eklenebilen sensörleri yardımı ile hava sirkülasyonu, atomizerli su buharı püskürtme, ısıtma sistemlerinin kullanılması ile koruyabilmekte ürünlerinizin soğuk havalardan etkilenmesini azaltmaktadır.