Tarz Sahibi Beylere Yüksel Hair Concept'ten Fark Yaratan Perma!

Erkek modasının en gözde trendi: Perma!

Saçlar tarzın anahtarıdır, şimdi daha iddialı görünebilirsiniz! Isparta’da hizmet veren Yüksel Hair Concept, erkek saç modasına yön vermeye devam ediyor. Anatomik saç kesimi, kişiye özgü renk uygulamaları ve harbi perma ile fark yaratıyor.

Neden Perma?

Kullanım Kolaylığı: Saç bozulmaz, her an hazır ve şık bir görünüm sunar.

Saç bozulmaz, her an hazır ve şık bir görünüm sunar. Tarzınıza Uygun: Salaş, spor ya da klasik fark etmez; her stile uyum sağlar.

Salaş, spor ya da klasik fark etmez; her stile uyum sağlar. Uzun Süre Etki: 3-5 ay boyunca kıvırcık ve dalgalı saçın keyfini çıkarın.

Yüksel Hair Concept'ten Fark Yaratan Özellikler:

Anatomik Saç Kesimi: Yüz hatlarınıza uygun, size özel modeller.

Yüz hatlarınıza uygun, size özel modeller. Protez Saç Çözümleri: Profesyonel ve doğal sonuçlar.

Profesyonel ve doğal sonuçlar. Harbi Perma: İnce işçilikle kişisel dalga modeli.

Trendleri Takip Edin, Farkınızı Gösterin!

“Fön derdi olmadan her an tarz görünmek isteyenlerin adresi Yüksel Hair Concept!”

İletişim ve Randevu:

Adres: Kutlubey Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 1017 Sokak, No: 8 (Türkiye Finans karşısı)

Telefon: 0 (531) 287 20 81

Instagram:@yukselhairconcept

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