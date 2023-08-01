Isparta Emniyeti Hızlı Müdahaleyle Kayıp Çocukları Buldu

Isparta Emniyet Müdürlüğü, 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında İlimiz Gülevler Mahallesi, 4018 Sokak No:1 adresinden ayrıldıkları ve haber alınamadığı bildirilen çocuklara yönelik hızlı bir müdahale gerçekleştirdi.Olayın bildirilmesinin ardından, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti ve çocukların ikametlerinden ailelerinden habersizce ayrılmalarının ardındaki nedeni araştırdı. Ailelerden gerekli bilgileri aldıktan sonra, çevredeki araştırmalar yoğun bir şekilde devam etti.Nihayetinde, 25 Ekim 2017 doğumlu İkra Fatoş ŞAHİNER, 11 Ağustos 2021 doğumlu Gülay TÜRK, 12 Nisan 2018 doğumlu Gizem TÜRK ve 15 Nisan 2020 doğumlu Gaye Su TÜRK, saat 14.00 sıralarında meydan AVM civarında bulunarak emniyet ekipleri tarafından güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.Isparta Emniyet Müdürlüğü, değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyor. İletilen her türlü talep ve bilginin büyük bir önem taşıdığını ve titizlikle takip edileceğini belirtiyor.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber Kaynağı: Isparta Emniyet Müdürlüğü