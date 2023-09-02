Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Trafik Denetimleri Sonuçları: Kazaların Önlenmesine Katkı Sağlandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından 01-28 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen trafik denetimleri, trafik güvenliği ve kurallarına uyumu artırmayı hedefleyen önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Yapılan denetimler ve alınan önlemler ile kentimizdeki trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlandığına inanıyoruz.

Araç ve Sürücü Denetimleri:

53.900 araç ve sürücü denetlendi.

Kusuru görülen 12.581 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

499 araç trafikten men edildi.

Motorsiklet/Motorlu Bisiklet Denetimleri:

2.545 araç ve sürücü denetlendi.

Kusuru görülen 1.437 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

145 motorsiklet/motorlu bisiklet trafikten men edildi.

Yaya Geçidi Denetimleri:

16 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Alkol Denetimleri:

7.390 araç ve sürücü denetlendi.

Kusuru görülen 137 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Radarla Hız Denetimleri:

Hız ihlali yapan 6.495 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Denetimleri:

1.399 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu ile görüşme, hatalı park vb. kusurlardan cezai işlem uygulandı.

Trafik Kazaları Sonuçları:

Polis sorumluluk bölgesinde 71 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

150 yaralamalı trafik kazası raporlandı.

265 kişi trafik kazalarında yaralandı.