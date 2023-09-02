Davraz Kayak Merkezi Bağlantı Yolu Yeniden Asfaltlanıyor

Isparta Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliği ile Davraz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Mahrukatçılar Sitesi ile Davraz Kayak Merkezi yolunun başlangıcı arasındaki 4 kilometrelik bağlantı yolu, yeni asfalt ile kaplanıyor.

Isparta Belediyesi, şehrin alt bölgelerinden biri olan Davraz Mahallesi sınırlarında bulunan Cezaevi ve yeni yerleşim bölgelerini içeren 7 sokağın altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar, bölgeye sıfırdan bir yağmur suyu hattı kazandırdı ve bu hat Lagus Deresi'ne deşarj edildi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Mahrukatçılar Sitesi ile Davraz Kayak Merkezi yolunun girişine kadar uzanan ve turizm yol olarak kullanılan bu yolda asfaltlama çalışmaları başladı. Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları, Mahrukatçılar Sitesi önünden Davraz Kayak Merkezi yolunun girişine kadar olan 4 kilometrelik bölgeyi kapsıyor.

Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgedeki köyler ile Davraz Kayak Merkezi'ne giden bağlantı yolu daha konforlu ve güvenli hale getirilmiş olacak. Turistler ve bölge halkı, bu önemli turizm rotasını daha rahat bir şekilde kullanabilecekler.