Hükümet Düğmeye Bastı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğum oranlarını açıklamasıyla birlikte hükümet, doğum hızının düşmesine karşı adımlar atmaya başladı. AK Parti'nin doğum iznini uzatma çalışmalarının yanı sıra MHP'den de kadınların emeklilik sürelerini etkileyecek bir öneri geldi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, kadınların işe girişten önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkı düzenlenmesini talep etti.

Hükümet, doğum hızındaki düşüşe çözüm bulmak amacıyla 4 bakanlığın da katılımıyla bir çalışma başlattı. Çalışan anneler için 5 farklı başlık altında yeni düzenlemeler yapılması planlanırken, MHP'den gelen öneri dikkat çekti.

MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe giriş öncesinde yapmış oldukları doğumların da emeklilik sürelerini etkileyecek şekilde borçlanma yoluyla saydırılmasını teklif etti.

Şanlıtürk'ün belirttiğine göre, erkek sigortalılar askerlik sürelerini işe giriş tarihlerinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanabilmekteyken, kadın sigortalılar sadece işe giriş tarihinden sonraki doğumlarını borçlanabilmekteler.

Bu durumda, kadın vatandaşların sigorta başlangıcından önce yaptıkları doğumlar için de borçlanma hakkının yasal olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtti.