Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden Hırsızlık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı!

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarını çözmeye yönelik gerçekleştirdikleri Sanal Devriye Faaliyetleri kapsamında başarılı bir operasyona imza attı.

4 Kasım 2023 tarihinde Isparta Merkez Modernevler Mahallesinde yaşanan bir hırsızlık olayında, ikamet bahçesinde bulunan motosikletin üzerinden çalınan kask, yapılan Sanal Devriye Faaliyetleri sonucunda bilinen bir internet satış sitesinde satılığa çıkarıldığı belirlendi.

Çalıntı kaskı satmak isteyen şüpheli ile alıcı olarak iletişime geçilerek olayın şüphelisi R.A. tespit edildi ve çalıntı kask ile birlikte yakalandı. Kask, sahibine teslim edildi.

Şüpheli R.A., 08 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye sevk edildi ve mevcutlu olarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık suçları ve suçlularıyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Kamuoyuna duyurulur.

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ



