Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 85. Ölüm Yıl Dönümünde Isparta'da Saygıyla Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle Isparta'da saygı, minnet ve rahmetle anıldı.Törene; Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Tören, Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Gülkent Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı, Atatürk'ün yaşamını ve kişiliğini anlatan konuşmalarla başladı.Program, öğrenci ve öğretmenler tarafından sahnelenen Atatürk Oratoryosu ile devam etti. Atatürk'ün sevdiği türkülerin duygusal bir şekilde seslendirilmesiyle son bulan etkinlikte, Vali Baruş sahneye çıkarak programı hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Isparta'da düzenlenen bu anlamlı tören ve etkinliklerle bir kez daha saygıyla anıldı.