AK Parti'de Seçim Süreci Başladı: Aday Adaylığı Başvuruları Alınmaya Başlandı

AK Parti Isparta İl Başkanı Serkan Keskin, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimler için aday adaylığı sürecini başlattı. Parti büyük salonda gerçekleşen toplantıya Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Belediye Başkanı Şükrü Başdegirmen ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Serkan Keskin, seçimlerde izleyecekleri yol ve aday adaylığı başvuru tarihlerini açıkladı. Ayrıca, aday adaylığı başvurularında alınacak ücretlerin Gazze'ye gönderileceği müjdesini verdi.

Milletvekili Gökgöz, yerel seçimlerin startını verdiklerini belirterek 19 Kasım'da temayül yoklaması yapılacağını ifade etti. Milletvekili Zabun, parti içi çalışma takvimine uygun hareket edeceklerini vurgulayarak her seçimden başarıyla çıkmanın önemine değindi. Ayrıca, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in önemli hizmetler verdiğine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada, "Davamızın arkasında koşmaya devam ettiğimiz sürece kazanacağız" diyerek 4.5 yılda gerçekleştirilen hizmetleri anlattı. Başkan Başdeğirmen, destek ve yardımlarla Türkiye'ye örnek olduklarını ifade ederek, toplantının geri kalan kısmının basına kapalı olarak devam edeceğini belirtti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.