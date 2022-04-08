Mevsimlik tarım işçisi olarak yabancı uyruklu şahısların ikamet ve kimlik sorunları hakkında,

İl Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar, Adres Tahkikatı ve Diğer Uygulamalar hakkında,

İŞKUR faaliyetleri çalışma izinleri, sigorta hakkında sorunlar

İl Göç İdaresi Müdürlüğü çalışmaları ve diğer önemli konu başlıkları hakkında detaylı bilgi verilmiştir.







İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele Ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında;Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan Yabancı Uyruklu vatandaşların denetimi, adres tespitleri, sıkıntılara çözüm üretilmesi, suça karışmamaları amacıyla önleyici faaliyetler, yürütülen çalışmalar hakkında doğru ve hızlı bilinçlendirilmelerinin sağlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve diğer kurumlar ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir.İlgili mevzuat ve genelgeler kapsamındabilinçlendirilmesi amacıyla;01.04.2022 günü saat 15.00’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü toplantı salonunda;İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İŞKUR Müdürlüğü, Mevsimlik Tarım İşçisi Çalıştıran Firma Yetkilileri, Yabancı uyruklu şahıslar ve Kanaat önderlerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiştir.Toplantı gündeminde;