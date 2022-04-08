Komitemize yeni katılan üyeler kendilerini tanıttıktan sonra; komite Başkanı Barış Girit 1. Toplantı ile 2. Toplantı arasında yapılan mahalle muhtarlarımız, CHP, MHP ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmeleri komite üyelerine aktardı.
Komitemiz ilk toplantısında aldığı karar doğrultusunda bu toplantıda şehir içi ulaşım, trafik ve kent meydanı konuları görüşüldü. Bu ana başlıklar altında özellikle;
- Ulaşım problemleri
- Katlı otopark eksiği
- Kavşak dönüş açılarının darlığı
- Yol kenarı otoparklarının oluşturduğu sıkıntılar
- Alt geçitlerin devamlılığının olmamasının doğurduğu sorunlar
- Engelsiz kent için alınması gereken önlemler
- Şehrin Güney bandından geçebilecek bir çevre yolu
- Ulaşımı rahatlatacak raylı sistem
- Kadın dostu kent için alınması gereken önlemler
- Şehir merkezindeki boş parsellerin otopark olup olamayacağı
- Üniversitelerin arasından geçen şehirler arası yolun yarattığı tehlike
- Otopark kanunu gerekçesiyle ruhsat verilemeyecek olan yeni yapılar
- Özel Mülkiyete ait yeni yapılarda Belediye ortaklığı ile otopark yapılması
2. si yapılan Genel İmar Revizyonu Çalışma Komitesi Toplantısında,
- Kaymakkapı Meydanının Kentin ana meydanı olması ile ilgili alternatifsiz olduğu,
- Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İşhanı arasındaki yolun alta alınıp bu alanın Kaymakkapı Meydanı içine alınması,
- Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İşhanının yıkılıp bu alanların Kaymakkapı Meydanı içine alınması,
- Oluşacak yeni Kaymakkapı Meydanının sınırlarının tescilli yapılara göre tasarlanması,
- İvedilikle Isparta Kültür haritasının oluşturulması, tescilli ve tescile değer olan yapıların bu haritada belirtilmesi ve yapılacak bundan sonraki çalışmalarda bu haritanın önemle değerlendirilmeye alınması,
Genel İmar Revizyonu Çalışma Komitesi 3. Toplantısında Merkez Isparta ve Çünür Tepesi Projelerinin ele alınmasına, imar planı için fonksiyonel zonlama çalışması yapılmasına ve kent meydanını besleyecek mahalle bazlı küçük meydan alanlarının istişare edilmesine ve bir sonraki toplantının 2 veya 3 hafta sonra yapılmasına karar verilerek toplantıya son verilmiştir.