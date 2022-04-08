Ulaşım problemleri

Katlı otopark eksiği

Kavşak dönüş açılarının darlığı

Yol kenarı otoparklarının oluşturduğu sıkıntılar

Alt geçitlerin devamlılığının olmamasının doğurduğu sorunlar

Engelsiz kent için alınması gereken önlemler

Şehrin Güney bandından geçebilecek bir çevre yolu

Ulaşımı rahatlatacak raylı sistem

Kadın dostu kent için alınması gereken önlemler

Şehir merkezindeki boş parsellerin otopark olup olamayacağı

Üniversitelerin arasından geçen şehirler arası yolun yarattığı tehlike

Otopark kanunu gerekçesiyle ruhsat verilemeyecek olan yeni yapılar

Özel Mülkiyete ait yeni yapılarda Belediye ortaklığı ile otopark yapılması

Kaymakkapı Meydanının Kentin ana meydanı olması ile ilgili alternatifsiz olduğu,

Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İşhanı arasındaki yolun alta alınıp bu alanın Kaymakkapı Meydanı içine alınması,

Tuhafiyeciler Sitesi ve Belediye İşhanının yıkılıp bu alanların Kaymakkapı Meydanı içine alınması,

Oluşacak yeni Kaymakkapı Meydanının sınırlarının tescilli yapılara göre tasarlanması,

İvedilikle Isparta Kültür haritasının oluşturulması, tescilli ve tescile değer olan yapıların bu haritada belirtilmesi ve yapılacak bundan sonraki çalışmalarda bu haritanın önemle değerlendirilmeye alınması,

Genel İmar Revizyonu Çalışma Komitesi 2. Toplantısını Komite Başkanı Barış Girit yürütücülüğünde ve üyeler Ebrunur Demiralay, Ünal Çağlar, İsmail Akyol, Gülsüm Bekiroğullar, Halil Yılmaz, Gamze Akyol, Ramazan Yüceer, ve danışmanlar Prof. Dr. Rafet Kıstır, Ş.B. Plancısı Hüseyin Yıldızhan, Doç. Dr. Seda Şimşek Tolacı, Dr. Cenk Öcal ve Şakir Çetin'in katılımları ile gerçekleştirdi.Komitemize yeni katılan üyeler kendilerini tanıttıktan sonra; komite Başkanı Barış Girit 1. Toplantı ile 2. Toplantı arasında yapılan mahalle muhtarlarımız, CHP, MHP ve Saadet Partisi ile yapılan görüşmeleri komite üyelerine aktardı.Komitemiz ilk toplantısında aldığı karar doğrultusunda bu toplantıda şehir içi ulaşım, trafik ve kent meydanı konuları görüşüldü. Bu ana başlıklar altında özellikle;Konuları ele alındı.2. si yapılan Genel İmar Revizyonu Çalışma Komitesi Toplantısında,Görüşleri üyelerimizce öne çıkmıştır. Bu görüşlerin önümüzdeki toplantılarda detaylı şekilde ele alınması uygun görülmüştür.Genel İmar Revizyonu Çalışma Komitesi 3. Toplantısında Merkez Isparta ve Çünür Tepesi Projelerinin ele alınmasına, imar planı için fonksiyonel zonlama çalışması yapılmasına ve kent meydanını besleyecek mahalle bazlı küçük meydan alanlarının istişare edilmesine ve bir sonraki toplantının 2 veya 3 hafta sonra yapılmasına karar verilerek toplantıya son verilmiştir.