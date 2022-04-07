Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; 'Yalvaç ilçesi sanayi sitesinde faaliyet gösteren iki işyerinde, hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların şasi numaralarının, aynı özelliklere sahip araçların motor ve şasi numaraları ile change yöntemiyle değiştirilerek organize bir şekilde piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.Konu ile ilgili elde edilen bilgi ve belgelere istinaden, adli makamlarla koordineli olarak 04 Nisan 2022 tarihinde Yalvaç. Gelendost ye Keçiborlu ilçelerinde icra edilen operasyonlarda. E.Ş. (45). M.B. (50). A.Ş.(27) ve Ö.Ş.(25) isimli şahıslar iş yerlerinde suçüstü yakalanmış, change yöntemiyle şasi numaraları değiştirilerek trafiğe çıkarılmış (8) adet otomobil, (3) takını numara çakma aparatı (numaratör) ile şasi numarası kesilmiş (4) adet hurda araç ele geçirilmiştir.Olayla ilgili olarak yakalanan (4) şüpheli “Şuç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından. Yalvaç C.Başsavcılığına sevk edilmiş olup, çıkarıldıkları mahkeme tarafından (1) şüpheli tutuklanmış, (3) şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, her türlü kaçakçılık, dolandırıcılık ve suç örgütü yapılanması ile mücadeleye yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.