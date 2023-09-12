Isparta Emniyet Müdürlüğü Başarılı Operasyon

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vergi kaçakçılığı ve kamu güvenliğini tehdit eden faaliyetlere karşı başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Halkın sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla gerçekleştirilen operasyonlardan biri sonucunda tarihi bir eser ele geçirildi.Operasyon kapsamında gerçekleştirilen ikamet aramasında, Büyük Selçuklu Dönemi'ne ait tarihi bir mermer sütun bulundu. Bu suç unsuru ürünle ilişkili olarak bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak ve suçluları engellemek için aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, sokaklarda, uygulama noktalarında, eğlence mekanlarında, eğitim kurumlarının çevresinde 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.Değerli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgi ve desteğe teşekkür eden Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların ilettikleri talepleri titizlikle takip ettiğini ve değer verdiğini vurguluyor. Kamu güvenliği ve huzuru için vatandaşların işbirliğine ve duyarlılığına olan güvenlerini ifade ediyorlar.