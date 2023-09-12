Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden FETÖ Operasyonu: Bir Kişi Cezaevine Teslim Edildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda bir FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu. İlgili kişi hakkında adli makamlarca '7 yıl 6 ay' hapis cezası verildi ve Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı ve 0.505.318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalına gösterdikleri ilgiye teşekkür ederek, iletilen her türlü talep ve bilginin büyük önem taşıdığını ve titizlikle takip edildiğini vurguladı.



ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ