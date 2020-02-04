ÇELEBİ TESİSAT - KOMBİ - RADYATÖR BAKIM VE TEMİZLİĞİ



Isparta'da sıcacık bir kış için kombi ve peteklerin bakımımı, temizliğini yaptırdınız mı?

KOMBİ VE PETEKLERİN BAKIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kombi - Kazan - Radyatörlerin ve tesisatın ömürün uzatır.

Isı transferini artırır.

Paslanma ve krozyonu azaltır.

Sistemin daha verimli çalışmasını sağlar.

%30 Yakıt ve Isı tasarrufu sağlar.

PETEKLERİN YARIDAN AŞAĞISI NEDEN ISINMAZ?

Petek Temizleme ve Kombi Bakımı Nasıl Yapılır?

Isparta'da Çelebi Tesisatın Yaptığı Hizmetler;

Su Tesisatı

Kalorifer Tesisatı

Alttan Isıtma

Kombi Tamir- Bakım

Tadilat işleri yapılır

'' BİZE DANIŞMADAN EVİNİZİ KIRDIRMAYIN! ''

Çelebi Tesisat iletişim bilgileri...

Adres:

Halıkent ( Ayazmana ) mahallesi 124 cadde Nusrat Yapı Sitesi No: 3 ISPARTA

Telefon:

Fırat ÇELEBİ -

0545 693 00 32







Kullanmakta olduğunuz petekler zamanla kirlenmekte, alt ya da üst kısımlarında ısınmayan bölgeler ortaya çıkmakta, ortama kötü kokular yaymaya başlamakta, kombiniz daha sesli çalışmaya ve düzensiz sıcak su basıncı sorununa neden olmaktadır. Sizin de bu tür sorunlarınız varsa peteklerinizin ve kombinizin bakımlarının yapılma zamanı gelmiş demektir. Peteklerin yanı sıra yerden ısıtma sistemi ile ısınan yerlerde de bölgesel ısınma problemleri yaşanıyorsa yine bakım yapılması gerekmektedir.Bu işlemi Isparta'daa ulaşarak hemen yaptırabilirsiniz.Tam otomatik makine ve özel kimyasallar ile Radyatör - Petek temizleme hizmeti1. Müşterilerimizin mekanlarına gittiğimizde öncelikle tesisat, vanalar, kombi ve petekler gözden geçirilir. Kaçak veya tamir gerektiren işlem varsa yapılır.2. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra petek temizleme makinanın tesisata monte edilmesi için gerekli mekan belirlenir. Genellikle rahatsız etmemek adına banyoda bulunan kollektör, radyatör veya havlupan sökülür.3. Petek temizleme işleminde kesinlikle mekan kirletilmez.4. Gider için gerekli olan lavabo, tuvalet ya da wc gibi yerler tercih edilir. 10–15 metre uzunluğunda gider hortumlarımız mevcuttur.