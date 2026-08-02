ISPARTA EĞİRDİR'DE GÜRÜLTÜ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ISPARTA EĞİRDİR'DE GÜRÜLTÜ KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALIIsparta'nın Eğirdir ilçesinde komşular arasında "gürültü" nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayda 59 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, 38 yaşındaki kızı ise ağır yaralandı. Cinayet zanlısı 20 yaşındaki komşu, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın Gelişimi ve Müdahale
- Tarih ve Yer: Olay, dün gece saat 23.30 sularında Eğirdir ilçesi Hamam Mahallesi'nde meydana geldi.
- Tartışmanın Nedeni: 20 yaşındaki N.Y. ile komşuları olan 38 yaşındaki piyanist Çilem Çağlar ve 59 yaşındaki annesi Yüksel Uçar arasında gürültü sebebiyle sözlü tartışma çıktı.
- Saldırı Anı: İki komşu arasındaki tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y., yanında bulundurduğu bıçakla Çilem Çağlar ve annesi Yüksel Uçar'a saldırdı.
- Ekiplerin Sevk Edilmesi: Kavgayı fark eden diğer komşuların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Hayatını Kaybeden (Yüksel Uçar): Ağır yaralanan 59 yaşındaki anne Yüksel Uçar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Ağır Yaralı (Çilem Çağlar): Hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan 38 yaşındaki Çilem Çağlar'ın, ileri tetkik ve tedavi için Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
- İtiraf ve Suç Aleti: Olayın şüphelisi N.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. N.Y. emniyetteki ilk ifadesinde; Çilem Çağlar ve Yüksel Uçar ile gürültü yüzünden tartıştıklarını ve ardından anne-kızı bıçakladığını itiraf etti. Şüpheli, olayda kullandığı suç aleti bıçağı da polislere teslim etti.
- Adli Süreç: Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatıldı. Gözaltına alınan N.Y.'nin emniyetteki sorgu ve işlemleri devam ediyor.