Isparta'nın Işıkkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerini üzdü. Kazada, iki araç birbirine çarparken ticari araç diğerinin üzerine çıktı. İki araçta da ağır hasar meydana geldi.. Sürücülerin kimliği henüz tespit edilemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazanın sebebi henüz net olarak açıklanmazken, görgü tanıkları, hızlı araç kullanımının kazaya sebep olabileceğini düşündüklerini ifade etti.Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar. Özellikle, ticari araçların yük taşıdıkları için özenle kullanılması gerektiğini belirttiler.Kaza nedeniyle bölgedeki trafik akışı bir süre aksarken, yetkililer olay yerinde önlem aldılar. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ederken, bölge halkı tedbirli olmaya devam ediyor.