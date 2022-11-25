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Isparta Dereboğazı karayolunda trafik kazası 1 kişi öldü
Isparta Dereboğazı karayolunda trafik kazası 1 kişi öldü
ISPARTA
Tarih:
25.11.2022 00:48
G.Tarihi:
25.11.2022 01:56
256835 Okunma
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Isparta - Antalya Dereboğazı yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.
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