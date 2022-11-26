Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 23 Kasım 2022 tarihinde Gönen ilçesi sorumluluk bölgesinde icra edilen şok uygulama neticesinde; (41) gram Eroin ele geçirilerek, (1) şüpheli yakalanmıştır.
Olayla ilgili olarak; yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı; Uyuşturucu ile Mücadele çerçevesinde, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.