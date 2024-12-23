Isparta Defterdarlığı'ndan Önemli Açıklama

Isparta Defterdarlığı'ndan 7524 Sayılı Kanun ile Yapılan Vergi Düzenlemeleri Hakkında Önemli Açıklama

Isparta Defterdarlığı, 2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı kanunla yapılan yeni vergi düzenlemelerini duyurdu ve vatandaşları yeni kurallara uyma konusunda uyardı.

Defterdarlıktan yapılan açıklamaya göre, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, fatura, ökc fişi, gider pusulası, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmemesi veya alınmaması durumunda özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bu cezalar, belirli bir artışla uygulanacak olup, ceza miktarları her tespit için şu şekilde belirlendi:

tespit: 10.000 TL

tespit: 20.000 TL

tespit: 30.000 TL

tespit: 40.000 TL

tespit: 50.000 TL

ve sonraki tespitler: 100.000 TL



Açıklamada, alıcıların belge düzenlenmediği durumları, düzenleme süresini takip eden 5 iş günü içerisinde idareye bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Bu durumda alıcılara ceza kesilmeyecek, ancak belge düzenlemeyen satıcılara 3 kat ceza uygulanacaktır.

Başkasının IBAN’ının Kullanılması Durumunda Ceza Uygulaması

Bir başka önemli düzenleme ise başkasına ait banka hesaplarının kullanılmasıyla ilgili. Mal teslimi veya hizmet ifaları için banka hesaplarının başkalarına ait olması durumunda, işleme konu tutarın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Ceza miktarı, mükellefin defter türüne göre değişiklik gösterecek, ancak azami ceza tutarı 20 milyon TL’ye kadar çıkabilecektir.

Pos Cihazının Başkasına Ait Olması Durumunda Ceza

Başka mükelleflere ait POS cihazı kullanımıyla ilgili olarak da yeni bir düzenleme getirildi. Bu durumu tespit eden vergi dairesi, her bir tespit için mükellefe ceza kesecektir. Ceza tutarları, mükellefin defter türüne göre 15.000 TL ile 60.000 TL arasında değişmektedir.

Banka ve Finans Kurumları Kullanılmadan Yapılan Ödemelerde Ceza

2024 yılı itibariyle, 30.000 TL'yi aşan tahsilat ve ödemelerin banka veya benzeri finans kurumları üzerinden yapılmaması durumunda, ödemeyi yapan kişilere ceza kesilecektir. Ödemeyi yapanlar, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde bu durumu idareye bildirmeleri halinde ceza uygulanmayacaktır. Ancak, ödemeyi alan kişilere ceza kesilmeye devam edilecektir.

Kira Tahsilat ve Ödemeleri İçin Tevsik Zorunluluğu

İş yeri ve konut kiralarına ilişkin olarak, kira tahsilat ve ödemelerinin tamamının banka veya posta idaresi tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekecek. Bu kurala uymayanlara, 2024 yılı için özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ceza tutarları, mükellefin türüne bağlı olarak 5.000 TL ile 20.000 TL arasında değişmektedir.

Ayrıca, 2024 yılı için kira geliri 33.000 TL’yi aşan kişilerin, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesini Mart ayında ilgili vergi dairesine vermeleri gerektiği vurgulandı.

Isparta Defterdarlığı, vatandaşları bu düzenlemelere uymaları konusunda uyarırken, vergi yükümlülüklerini yerine getiren tüm mükellefleri doğru ve zamanında bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.