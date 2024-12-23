Ayazmana’nın Suları Neden Akmıyor? Isparta Belediyesi Eleştiri Oklarının Hedefinde

Isparta'nın simgesi haline gelen Ayazmana suyu artık akmıyor. Tarihi ve doğal güzelliğiyle halkın gözbebeği olan bu bölgedeki suyun kesilmesi, vatandaşlar arasında ciddi bir tepkiye yol açtı. Söylentilere göre, Isparta Belediyesi'nin bölgede yaptığı düzenleme çalışmaları sırasında Ayazmana'ya gelen suyun yönü değiştirilmiş ve kaynak suyu yerine şebeke suyu verilmiş.

Vatandaşlar Tepkili: "Kaynak Suyumuz Şebeke Suyuna Döndü!"

Ayazmana’nın kaynağından akan berrak suyun kesilmesi ve yerine şebeke suyu verilmesi, hem doğal yapıya zarar verdiği hem de halkın güvenini sarstığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu değişikliğin Ayazmana’nın tarihi dokusunu zedelediğini ve suyun artık eskisi gibi berrak olmadığını söylüyor.

Bir mahalle sakini konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumuzdan beri Ayazmana’dan akan kaynak suyunu içiyoruz. Şimdi ise su kesildi ve şebeke suyu geldi. Üstelik bu su, bazen bulanık ve çamurlu akıyor. Mecburen damacana su almak zorunda kalıyoruz. Isparta gibi bir şehirde böyle bir durumun yaşanması üzücü."

Belediyeye Eleştiriler

Vatandaşlar, Ayazmana'nın suyuna yapılan müdahalenin doğayı tahrip ettiğini ve belediyenin yanlış bir planlama yaptığını savunuyor. Ayrıca, şebeke suyunun sık sık bulanık ve çamurlu akması da Isparta Belediyesi'ne yönelik eleştirilerin artmasına neden oldu.

Halk arasında, düzenleme çalışmalarının yeterince şeffaf yürütülmediği yönünde de rahatsızlık var. Bir başka vatandaş ise, "Belediyemiz doğayı korumak yerine tarihi su kaynaklarımızı yok ediyor. Bu, Isparta’nın kimliğine zarar veriyor," diyerek duruma tepki gösterdi.

Isparta’nın Şebeke Suyu Sorunu

Ayazmana suyu dışında, şehir genelinde şebeke suyunun sık sık bulanık aktığı ve kullanılamaz hale geldiği de vatandaşların ortak şikayetleri arasında. Suyun sağlıklı ve temiz bir şekilde akmaması, halkı damacana suyu almaya yönlendiriyor. Bu durum hem ekonomik yük getiriyor hem de belediyenin hizmet kalitesi sorgulanıyor.

Ayazmana Yeniden Canlanacak mı?

Ayazmana’daki su kesintisinin ne zaman sona ereceği ve kaynağın tekrar eski haline getirilip getirilmeyeceği belirsizliğini koruyor. Vatandaşlar, Isparta Belediyesi'nden acil bir açıklama ve çözüm bekliyor.

Doğal kaynakları korumak bir şehir için sorumluluktur. Ayazmana'nın sularının tekrar akması ve şebeke suyu sorunlarının çözülmesi, Isparta’nın geleceği için atılacak önemli bir adım olacaktır.



