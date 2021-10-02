Müstakil Evde En Ucuzu Konteyner Ev Oldu

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Adres

:Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri) ISPARTA

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''Her zaman, her yerde yaşabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...''

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Konteyner Ev Şehir yaşamının meydana getirdiği bu sorunları bütçe imkanları çerçevesinde en ekonomik konut fiyatlarıyla aşmak isteyen vatandaşlar ekonomik konteyner evlere yöneldi. Şehrin getirdiği sorunlarla birlikte pandeminin de oluşturduğu sağlık endişeleri konteyner evlere olan talebi beklenmedik şekilde yoğunlaştırdı.Prefabrik yapı sektöründe konteyner evler de üreten Davraz Prefabrik oluşan yoğun talebi karşılayabilmek için 1+1 ve 2+1 alternatiflerinde konteyner ev modelleri geliştirdi. Bu evlerin tasarımında yapı güvenliği ve kullanım ergonomisiyle birlikte ekonomik konteyner ev fiyatları da dikkate alındı. Talep eden herkesi ekonomik konut sahibi yapmak hedeflendi. Ortalama bir ailenin günlük kullanımda tüm barınma ihtiyaçlarını karşılayacak 2+1 konteyner evde standart bir konuttan beklenen tüm konfor bulunuyor. Yapı güvenliği, uzun ömür, kullanım ergonomisi ile üstünlüklere sahip bu ev cazip fiyatıyla en çok ilgi görenler modeller arasında. Anahtar teslimi 1+1 hazır konteyner.Davraz Prefabrik müstakil yeni nesil konut modeline yani konteyner evlere sahip olmak isteyen herkesi yeni ev sahibi yapmak için tüm imkanları hazırlamış. Konteyner modeliyle üretilen 1+1 konutdiyenleri de ev sahibi yapacak. Anahtar teslimi üretilerek sevk edilen 1+1 konteyner evler çok cazip fiyatlara satılıyor. Bu fiyatla sizin de ev sahibi olmanız hiç de hayal değil. Davraz Prefabrik ile iletişime geçin. Ortalama 3 gün içerisinde tamamlanan konteyner evinizi dilediğiniz yere sevk ettirebilirsiniz. Vinçten indirilir indirilmez eviniz aynı gün kullanıma hazır. Ayrıca konteyner evlerde; düz çatılı, beşik çatılı veya teraslı seçenekleri de bulunmakta.Bağda, bahçede, köyde ve kentte Hızlı, Pratik ve Ekonomik yaşam mekanları için konteynerler ideal çözüm olarak tercih ediliyor..... Taşınabilir olması sebebiyle de ilgi görüyor.