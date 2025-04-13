Isparta’da Şaşırtan Görüntü: Gelinlik Giyip "Koca Arıyorum" Pankartı Açtı

Isparta’da şehir merkezinde ilginç bir olay yaşandı. Gelinlik giyen bir kadın, eline aldığı "Koca Arıyorum" yazılı pankartla dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen kadın, kentte gündem oldu.

Olay, Isparta'nın en işlek noktalarından biri olan şehir meydanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, beyaz gelinlik giyerek üzerine "Koca Arıyorum" yazılı bir pankart astı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük yankı uyandırırken, bazı vatandaşlar kadının bu eylemini ilginç ve cesur bulurken, bazıları ise reklam ya da sosyal deney olabileceğini öne sürdü.

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, olayın amacı henüz netlik kazanmadı. Ancak sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.

Isparta’da yaşanan bu sıra dışı olayın perde arkası merakla bekleniyor.



