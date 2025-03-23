DERMAVISE GÜZELLİK MERKEZİ İLE IŞILTILI BİR GÜZELLİĞE MERHABA DEYİN!

Güzelliğinize değer katmak, cildinizi canlandırmak ve her zaman bakımlı görünmek ister misiniz?

Isparta’nın en özel güzellik noktası Dermavise Güzellik Merkezi, profesyonel ekibi ve son teknoloji cihazlarıyla sizlere kusursuz bir bakım deneyimi sunuyor!

Dermavise Güzellik Merkezi’nde Neler Var?

• Bölgesel Zayıflama: RaspingPro bölgesel incelme cihazı, 55 derece ısı frekansıyla derinin alt katmanlarına inerek yağı hedef alır ve parçalar. Daha sıkı ve şekilli bir vücuda kavuşun!

• Cilt Çatlak Onarımı: Dipomed cilt çatlağı onarım cihazı ile derin çatlakların görünümünü azaltın, cildinizi pürüzsüzleştirin.

• Lazer Epilasyon: Dipoderm Pro Lazer ile kalıcı ve konforlu bir epilasyon deneyimi yaşayın.

• Cilt Bakımı & Yenileme: DipoFaceHydra teknolojisi ile cildiniz derinlemesine temizlenir, beslenir ve canlanır.

• Bölgesel İnceltme Destek Cihazları:G5 masaj terapisi, Lenf Drenaj ve Elektro Simülasyon cihazları ile vücudunuzu şekillendirin.

• Leke ve Akne Tedavisi: Berces protokolü ile cilt lekeleri ve akneleri hedef alarak daha aydınlık bir cilt elde edin.

• Kalıcı Makyaj:Kaş kontürü, dipliner, dudak renklendirme ve daha fazlası için uzmanlarımızla tanışın.

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Dermavise Güzellik: Kaliteli Hizmet, Müşteri Memnuniyeti

Dermavise Güzellik Merkezi, müşteri odaklı yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla, her danışanına bireysel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefler.

İşyeri sahibi Ezgi Güngör Erem, güzellik ve bakım alanında profesyonel bir bakış açısıyla hareket ederek, yenilikçi uygulamaları ve gelişmiş cihazlarıyla en iyi hizmeti sunmaya odaklanmıştır.

“Güzelliğinize hak ettiği özeni göstermek için Dermavise’a bekliyoruz.”

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İletişim Bilgileri

• Adres: Çünür Mahallesi 5321. Sk. No: 24/2 (Sehell Karşısı)

• Rezervasyon: 0551 656 70 30

• Instagram:dermaviseisparta

“Işıltılı bir cilt, pürüzsüz bir vücut ve kusursuz güzellik için Dermavise Güzellik Merkezi ile tanışın!”









