Isparta’da Yepyeni Bir Beko Deneyimi: Hanifesultan’da Açıldı!

Isparta’da teknoloji ve konforun yeni adresi Hanifesultan Mahallesi’nde hizmete girdi! Demirköprü karşısında açılan modern Beko bayisi, yalnızca beyaz eşya ve elektronik ürünlerle değil, aynı zamanda elektrikli ev aletleri, motosiklet ve elektrikli bisiklet seçenekleriyle de dikkat çekiyor.

Açılışa özel süslemelerle donatılan mağaza, şıklığıyla olduğu kadar sunduğu kampanyalarla da Isparta halkının ilgisini çekiyor.

Her 10.000 TL’lik alışverişe Ford marka otomobil çekiliş hakkı!

Bu büyük kampanya kapsamında, mağazadan yapılan her 10.000 TL’lik alışveriş, sizi yepyeni bir Ford marka otomobil kazanma şansına bir adım daha yaklaştırıyor. Alışveriş keyfiniz, heyecana dönüşüyor!

Geniş ürün yelpazesi, müşteri dostu yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla yeni Beko bayisi, Isparta’da fark yaratmaya aday. Evini yenilemek, teknolojiye ayak uydurmak ya da hayatı kolaylaştıran elektrikli çözümlerle tanışmak isteyen herkes bu mağazayı mutlaka ziyaret etmeli.

Adres: Hanifesultan Mahallesi, Demirköprü Karşısı – Isparta

Elektrikli ulaşım araçlarından beyaz eşyaya kadar her şey burada!

Üstelik sürpriz hediyeler ve özel indirimlerle dolu açılış fırsatlarını kaçırmayın!

















