Lezzetin Son Durağı Isparta’da Açıldı

Fatih Mahallesi 204. Cadde üzerinde, İtfaiye çaprazında hizmete giren Son Durak Kokoreç, kısa sürede lezzet tutkunlarının yeni adresi haline geldi. Hijyen, güven ve gerçek lezzet anlayışıyla fark yaratan işletme, özellikle bayan işletmeci olmasının verdiği güvenle aileler tarafından da tercih ediliyor.

Menüsünde gerçek kuzu kokoreç başta olmak üzere, mangalda pişen köfte, kanat, incik ve sucuk gibi zengin seçenekler sunan mekânda, her siparişe 6 çeşit meze de ikram ediliyor. Kaliteli ürün, temiz sunum ve samimi bir ortam arayanlar için Son Durak Kokoreç, adeta biçilmiş kaftan.

Her gün saat 15:00’ten gece 04:00’e kadar hizmet veren mekân, özellikle akşam saatlerinden sonra lezzet arayanların uğrak noktası haline geldi. Aile ortamı ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile dikkat çeken işletme, kısa sürede bölgedeki kokoreç severlerin gözdesi olmayı başardı.

Paket servis hizmetiyle de müşterilerine kolaylık sağlayan Son Durak Kokoreç’e ulaşmak için 0530 683 54 11 numaralı hattı aramak yeterli.

























