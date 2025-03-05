Isparta'da Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta’da jandarma ekipleri, uluslararası düzeyde aranan bir şahsı başarılı bir operasyonla yakaladı. Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL-Europol Daire Başkanlığı tarafından hakkında “Organize Dolandırıcılık” suçundan Kırmızı Bülten çıkarılan İran uyruklu S.M.M., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda gözaltına alındı.

İran yetkili makamlarının iade talebiyle aradığı şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak hakkında yasal işlemler başlatıldı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelesine aralıksız devam ettiğini bildirdi.