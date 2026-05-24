Isparta’da Tomruk Yüklü Kamyon Dehşeti

Isparta’da tomruk yüklü bir kamyonun kontrolden çıkarak kaldırıma çıkması korku dolu anlara neden oldu. Seyir halindeyken ön tekeri yerinden kopan kamyon, büyük bir faciaya ramak kala durabildi.

Olay, Isparta-Sav Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tomruk yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon kaldırıma yönelirken, bu sırada ön tekerlerinden biri yerinden koparak metrelerce uzağa fırladı.

Yaşanan olay çevrede büyük paniğe neden oldu. Görgü tanıkları, kamyonun bir anda kaldırıma çıktığını ve kopan tekerin hızla savrulduğunu belirtti. Olay anında kaldırımda yaya bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, kontrolden çıkan kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.









