Isparta’da Öğrencilere Teorik ve Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik geniş kapsamlı trafik eğitimleri düzenledi. Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 193 ilkokul öğrencisine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilirken, 4.335 ortaokul ve lise öğrencisi ise teorik trafik eğitimi aldı.

Ayrıca, 24 Ekim 2024 tarihinde, öğrencilerin okula güvenli giriş ve çıkışlarını sağlamak için "Okul Geçit Görevlisi Eğitimi" kapsamında 144 öğretmen ve 143 öğrenciye de eğitim verildi. Eğitimler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, toplumda trafik bilincini artırarak güvenli bir trafik ortamı sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.