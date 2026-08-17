Isparta’da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 254 Bini Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 Motorlu Kara Taşıtları verileri açıklandı. Türkiye genelinde temmuz ayında 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedilirken, Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 254 bin 186’ya ulaştı.

Türkiye’de motorlu kara taşıtlarına ilişkin Temmuz 2026 verileri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde de trafiğe kayıtlı araç sayısının yüksek seviyelerde olduğu görülürken, Isparta’daki toplam araç sayısı 254 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Isparta’da 254 bin 186 araç trafikte

TÜİK’in Temmuz 2026 verilerine göre Isparta’da trafiğe kayıtlı araç sayısı, temmuz ayı sonu itibarıyla 254 bin 186 oldu.

Kentte kayıtlı motorlu taşıtların toplam sayısı 254 bini aşarken, Isparta’daki araç yoğunluğu da dikkat çekti.

Isparta’nın yanı sıra komşu iller Antalya ve Burdur’un araç sayıları da açıklandı.

Antalya’da araç sayısı 1,7 milyonu geçti

Bölgede en yüksek araç sayısı Antalya’da kaydedildi.

TÜİK verilerine göre Antalya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 1 milyon 735 bin 593 oldu.

Antalya, bu rakamla Türkiye genelinde araç sayısının en yüksek olduğu iller arasında yer almaya devam etti.

Burdur’da 191 bin 566 araç bulunuyor

Burdur’da ise temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 191 bin 566 olarak açıklandı.

Böylece üç komşu ildeki toplam kayıtlı araç sayısı 2 milyon 181 bin 345’e ulaştı.

Isparta, Antalya ve Burdur’da araç sayıları

İl Trafiğe kayıtlı araç sayısı Antalya 1.735.593 Isparta 254.186 Burdur 191.566

Türkiye’de temmuz ayında 207 bin 508 taşıt trafiğe çıktı

TÜİK’in açıkladığı Motorlu Kara Taşıtları, Temmuz 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Açıklanan veriler, Türkiye’de motorlu taşıt sayısının ve buna bağlı olarak trafikteki araç yoğunluğunun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Isparta’da ise temmuz ayı sonu itibarıyla 254 bin 186 araçlık kayıtlı taşıt parkına ulaşıldı.

Isparta’nın araç sayısı 254 bini geçti

TÜİK’in Temmuz 2026 Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerinde Isparta için açıklanan 254 bin 186 araçlık rakam, kentte trafiğe kayıtlı taşıt sayısının ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Antalya, Isparta ve Burdur’un araç sayıları birlikte değerlendirildiğinde, bölgedeki motorlu taşıt yoğunluğunun dikkat çekici boyutta olduğu görüldü.