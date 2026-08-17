Isparta’da Acı Olay: Çardakta Cansız Bedeni Bulundu

Isparta’da Acı Olay: Otogar Camii Bahçesindeki Çardakta Cansız Bedeni Bulundu

Isparta’da sabah saatlerinde meydana gelen olay, bölgedeki vatandaşları yasa boğdu. Otogar Camii bahçesinde bulunan çardakta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu derhal yetkililere bildirdi.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, çardakta yatan şahsın 56 yaşındaki Yaşar Altındemir olduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. Altındemir’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

