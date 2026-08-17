Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Açılıyor: Tarih ve Saat Belli Oldu

Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Açılıyor: Tarih ve Saat Belli Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2026 14:56
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Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası Açılıyor: Tarih ve Saat Belli Oldu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak önemli yatırımda sona gelindi. 50 yatak kapasiteli Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 18 Ağustos Salı günü düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Yalvaç’ta sağlık altyapısını güçlendirecek Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası için açılış tarihi belli oldu. Yapımı tamamlanan yeni hizmet binası, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 14.00’te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Yeni binanın hizmete açılmasıyla birlikte ilçede sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara daha geniş imkânlarla sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

50 yatak kapasiteli yeni hizmet binası

Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, 50 yatak kapasitesiyle ilçenin sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlayacak.

Toplam 12 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip olan yeni bina, geniş kullanım alanı ve modern yapısıyla Yalvaç’taki sağlık hizmetlerinin kapasitesini artıracak.

6 seviyeden oluşuyor

Yeni hizmet binası;

  • Bodrum kat

  • Zemin kat

  • 4 normal kat

olmak üzere toplam 6 seviyeden oluşuyor.

Tamamlanan tesisin, Yalvaç Devlet Hastanesi bünyesindeki sağlık hizmetlerinin daha geniş bir fiziki kapasiteyle sürdürülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açılış töreni 18 Ağustos’ta

Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası’nın açılış programı, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Açılış töreninin bilgileri şöyle:

Tarih: 18 Ağustos 2026 Salı
Saat: 14.00
Yer: Yalvaç Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası
Yatak kapasitesi: 50
Toplam inşaat alanı: 12.300 m²

Yalvaç’ın sağlık altyapısına önemli katkı

Yeni ek hizmet binasının hizmete girmesiyle birlikte Yalvaç’ta sağlık hizmetleri için kullanılabilecek fiziki kapasite genişleyecek.

50 yatak kapasiteli ve 12 bin 300 metrekarelik yeni tesisin açılışı, 18 Ağustos Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

Açılışla birlikte Yalvaç’ın sağlık hizmetlerinde önemli bir yatırım daha vatandaşların kullanımına sunulmuş olacak.

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