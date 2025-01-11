Isparta’da Tarihi ve Kültürel Miras Operasyonları

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar kapsamında son üç ay içerisinde toplam yedi operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar neticesinde, tarihi ve kültürel değeri bulunan 202 adet sikke, 24 adet obje, izinsiz kazılarda kullanılan 2 dedektör ve 16 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Söz konusu olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Son olarak, 9 Ocak 2025 tarihinde Keçiborlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 25 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, kültürel zenginliklerin korunması ve halkın huzurunun sağlanması adına yürütülen bu tür faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Kamuoyunun desteğiyle kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



