Isparta'da Karasal Radyo ve TV Yayınları Kesildi

Kirazlıdere’de Radyo ve TV Yayınları Kesildi: Belediye Çalışmaları Eleştiriliyor

Isparta'nın Kirazlıdere mevkiinde tüm radyo ve TV vericileri bir anda devre dışı kaldı. Kesintinin, Belediye ekiplerinin iş makinesiyle bölgede yürüttüğü kazı çalışmaları sırasında enerji nakil kablolarına zarar vermesi sonucu meydana geldiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kirazlıdere Verici İstasyonu görevlisi Süleyman Ergün, "Belediye iş makinesinin hemen istasyonun aşağısında bir sondaj kuyusu veya kazı çalışması sırasında yukarıya giden kabloları parçalaması sonucu bu sorun oluştu. Arıza, vericilere enerji sağlayan hattı tamamen etkiledi" dedi.

"Enerji Nakil Hattı Baştan Sona Değişmeli"

Olayın ardından Belediye ve TEDAŞ ekipleri bölgede inceleme yaparak, zararın büyük çaplı olduğunu ve enerji nakil hattının baştan sona yenilenmesi gerektiğini belirtti. Ancak bu durum, radyo istasyonlarını ve TV yayınlarını olumsuz etkiledi. Bazı vericiler tamamen devre dışı kalırken, birçoğu da ciddi arızalar yaşadı. Radyo istasyonları, yayın akışlarının kesilmesiyle reklam iptalleri ve gelir kaybı yaşadı.

"Belediye İş Bilmezlikle Suçlanıyor"

Radyo sahipleri ve işletmecileri, kazı sırasında bölgede enerji kablolarının bulunduğunun bilinmemesini "iş bilmezlik" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Belediyenin bu konuda gerekli önlemleri almaması ve çalışanların yeterli bilgiye sahip olmamasının sorunun büyümesine yol açtığını belirterek, tepki gösterdi. Maddi zararın yanı sıra, uzun süren kesinti nedeniyle iş kaybı yaşandığını vurgulayan işletmeciler, sorumluluğun tamamen Belediyeye ait olduğunu ifade etti.

"Radyo Sektörüne Büyük Zarar Verildi"

Kesintinin radyo sektörüne verdiği zarar, küçük çaplı işletmeleri büyük bir mali yükle karşı karşıya bıraktı. Özellikle yerel radyoların yayınlarının kesilmesi, reklam verenlerin güvenini sarsarken, sektörde uzun vadeli olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Bu olay, Belediyenin altyapı çalışmalarını planlama ve yürütme süreçlerindeki eksiklikleri yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki işletmeler ve halk, daha dikkatli ve bilinçli çalışmalar yapılması gerektiği konusunda çağrıda bulunarak, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılması beklenirken, kesintinin etkileri uzun süre konuşulacağa benziyor.